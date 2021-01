Le service d'accès aux soins en expérimentation dans l'Indre

Le service d'accès aux soins dans l'Indre bientôt expérimenté. Un nouveau service pour ceux sans médecins généralistes avec comme objectif de désengorger les Urgences.



Plus de proximité pour lutter contre la pauvreté. En Centre Val de Loire un plan d'action mis en place pour éviter la répétition de la précarité dans les familles. Bilan et perspectives dans cette édition.



Un nouvel outil pour aider les entreprises du Cher. Le groupement de prévention agréé du département a signé un partenariat avec la Banque de France. L'association a désormais à sa disposition un outil pour réaliser des diagnostics précis des entreprises.



Le mystère est tombé ! On connaît enfin l'histoire du tableau retrouvé cet été dans l'église de Touchay. On vous raconte cette histoire étonnante en fin d'édition.