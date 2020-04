Le service d'aide par l'écoute

S.O.S Amitié Touraine poursuit sa mission d'écoute dans le cadre du Confinement pour lutter contre le sentiment d'isolement.

Guillaume Colombat s'entretient avec son Président Patrick Vanier.

L'association "reconnue d'utilité publique", dont l'objectif premier, mais non exclusif, est la prévention du suicide.

Ouvert à la parole de toute personne en état de crise, S.O.S Amitié offre une aide sous la forme d'une écoute attentive et sans idée préconçue.

Le TÉLÉPHONE est le premier moyen choisi pour répondre à l'urgence des situations. S.O.S Amitié s'engage à respecter l'anonymat de la personne, celle qui appelle et celle qui écoute. Tout autre moyen technique utilisé répondra à cet engagement.