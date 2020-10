Le service de remplacement des agriculteurs recrute en Maine-et-Loire

Une dizaine de postes sont à pourvoir au service de remplacement de Maine-et-Loire. Il s'agit de remplacer les agriculteurs en cas de maladie, d'accident, de décès, mais également lors d'un congé maternité ou paternité, d'une formation ou de vacances. "On recherche plutôt des gens qui ont de l'expérience, car il faut être autonome et capable de s'adapter", précise Bénédicte Lebouc, la présidente du service de remplacement.





Plus de renseignements sur le site internet elioreso.com