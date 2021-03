Le SIEL, au service des questions d'énergie dans la Loire, avec MC THIVANT

S'adapter aux questions de l'énergie aujourd'hui n'est souvent pas choses simples pour les communes et autres collectivités territoriales.

Le SIEL, syndicat intercommunal de l'énergie de la Loire, géré par des représentants de ces mêmes collectivités, offre à la fois des aides techniques et des solutions, notamment en matière de transition énergétique.

Dans notre département, c'est lui qui a permis le développement très rapide de la fibre.

Mais ce n'est pas fini !

A l'occasion de la réunion annuelle des présidents de tous les syndicats mixtes de l'énergie de la Région Auvergne Rhône-Alpes et pour évoquer tous ces sujets liés à l'énergie, la nouvelle présidente du SIEL : Marie-Christine THIVANT.



