Le site de la médiathèque départementale multiplie ses offres

La médiathèque départementale de l'Allier vient de lancer son nouveau site internet. Plus clair, plus ludique et surtout plus riche en contenu digitale, il offre désoramis l'accès illimité ou presque à plus de 42500 références. Des histoires pour les petits avec Whisperies, aux cours de langues en lignes, en passant par les cours de cuisine, les conférences du collège de France ou des cours de fitnesse, la médiathèque réinvente son identité. On en parle avec Florence Mazuel, sa directrice.