Le sol a tremblé dans le grand ouest !

Un événement matinal en a surpris plus d’un, plus d’une : au Lude, la Flèche, jusque dans le centre ville du Mans, vous avez été nombreux à nous signaler des secousses

Que s’est-il passé ?

Vous avez été nombreux et nombreuse a réagir depuis ce matin sur nos réseaux sociaux. Beaucoup de sarthois nous on signalé des mouvements dans leur maison, comme Catherine, au Lude, dont la bibliotheque a légérement changé de place. Plus contraignant, certains d'entre vous on évacué leur lieu de travail pendant plusieurs minutes, par précaution, comme nous l'a signalé Loic, qui travail dans le quartier de la gare, au Mans.

Revenons sur les faits,

À 8h50 minutes exactement, un séisme à été ressentie dans une partie du grand ouest. Les explications avec Eric Beucler, enseignant chercheur au laboratoire de planétologie et géodynamisme à l'université de Nantes, à commencer par la magnitude du phénomène.