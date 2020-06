Le soutien aux entrepreneurs après le confinement - Jean-Marc Ewald

Invité : Jean-Marc Ewald, Directeur de l'ADIE Nouvelle-Aquitaine





Journal régional : (Par Denis Charbonnier)





Chroniques :



Regard éditorial : Le convivialisme (Par Marie-Hélène Restoin)



Bandes dessinées : “Back to Al Bak”, de Dwa aux éditions Des bulles dans l’océan (Par Klervi Le Cozic)



Cuisine : Petits pois "garden peas" (Par Céline Lucas)



Concerts classiques : Mercredi 3 juin à 19h, concert en direct de la Fondation Singer-Polignac retransmis sur le site de Medici Tv et de la Fondation Singer Polignac (Par Aude Pénicaut)





Chanson :

1er mouvement du Quintette pour piano et cordes / Robert Schumann