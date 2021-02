Le soutien de la monnaie complémentaire la Pive aux commerces franc-comtois

C’est l’une des quatre initiatives portées en Franche-Comté par l’association la Pive, qui gère depuis 2017 cette monnaie complémentaire propre à notre région.

Avec la crise sanitaire et la promotion des circuits courts et de qualité, son équipe souhaite en 2021, identifier les besoins de ses adhérents professionnels pour aller vers plus de local et d’éthique.

Et recruter des bénévoles dans de nouveaux secteurs, afin d’étendre la zone de diffusion de la Pive.