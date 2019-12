Le spectacle de Guillaume Bats à Lyon au profit de l'association du "Souvenir Français"

L'humoriste Guillaume Bats sera de passage à Lyon samedi 14 décembre pour son spectacle "Hors cadre", salle Victor Hugo (6e arrondissement). Si vous ne le connaissez pas encore, c'est l'occasion de découvrir l'humour corrosif de cet artiste engagé. Sa représentation à Lyon est donnée au profit de l'association du "Souvenir Français".

L'association du "Souvenir Français" est présente sur tout le territoire et dans plus de 50 pays pour commémorer le souvenir des soldats Français ou étrangers qui ont sacrifié leur vie pour la France. Leurs actions s'articulent autour de trois axes : conserver le souvenir de ces soldats, entretenir les monuments élevés à leur mémoire, et transmettre le flambeau aux générations successives. Parler de guerres pour promouvoir la paix.