Le SPIE doit offrir un retour à l'emploi rapide pour les bénéficiaires du RSA

Le président de la Seine-Maritime Bertrand Bellanger et Brigitte Klinkert, la Ministre déléguée chargée de l'insertion ont signé le dispositif expérimental lançant le Service Public de l'Insertion et de l'Emploi. Un plan qui a pour but de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Les personnes nouvellement inscrites sont visées en priorité.