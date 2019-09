Le sport à l'honneur à Tours dimanche avec l'opération "Sport'ouvertes"

Ce dimanche au lac de la Bergeonnerie, c'est "Sport'ouvertes". Le monde du sport tourangeaux sera présent pour une journée de rencontre, d'animations et de découverte.



L'opération interministérielle vacances continuent malgré la rentrée. Ce mercredi, une opération a été menée à la sortie d'une enseigne de distribution alimentaire pour professionnel à Villebarou. Objectif : vérifier notamment le respect de la chaîne du froid.



La météo de demain quelques nuages et peut-être quelques averses sur le Loir et Cher et le sud de l’Indre et Loire. Des températures autour des 20 degrés en moyenne.