Le SPORT-SANTE : l'équilibre parfait !

Le ministère des solidarités et de la santé et le ministère des sports ont le projet d'implanter une Maison Sport Santé dans chaque département. Dans l'Orne, elle sera officiellement ouverte en septembre 2021. Nous en parlons avec Julie Babin chef de projet au comité départementale olympique et sportif de l'Orne et Antoine Mercier enseignant en activité physique adaptée.