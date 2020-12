Le Stade Rennais doit se remettre à gagner

Après son élimination en Ligue des Champions et sa défaite contre Krasnodar, le Stade Rennais ne disputera pas non plus la Ligue Europa. Il faut donc désormais se focaliser sur la Ligue 1 et se remettre à gagner. Même chose pour le FC Lorient qui s'enfonce petit à petit au classement. En revanche pour le Stade Brestois, tous les voyants sont au vert. On en parle avec François Blin, notre consultant foot.