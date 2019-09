Le stationnement bientôt gratuit pour les véhicules électrique à Tours

Expérimentée pendant l'été, les véhicules électriques pourraient bientôt stationner gratuitement dans le Centre ville de Tours. Une mesure qui a été proposé au conseil municipale aujourd'hui.



Dans ce journal, coup de projecteur sur le festival Amie Voix lancé ce week-end dans plus d'une 60aine de bibliothèques du Loir-et-Cher. Il fait la part belle à l'oralité par le conte.



La météo pour demain, des averses orageuses sont attendues en Touraine Loir et Cher. Et on n’aura pas très chaud, pas plus de 20 degrés dans l’après midi.