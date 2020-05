Le stress du confinement et déconfinement - Olivier Dubois

Invité : Olivier Dubois, médecin psychiatre, directeur des Cliniques psychiatriques et des Thermes de Saujon

Confinement et déconfinement, dans des proportions différentes, provoquent chez certains des troubles de la santé mentale, tels que stress et angoisse, troubles pouvant avoir des conséquences à long terme



Journal régional : (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : Responsable ou irresponsable (Par François Hervouët)

Librairie chrétienne : “Un coeur sans rempart” de Marie-Laure Choplin aux éditions Labor et Fides (Par Christine Branche)

Sport : Tony Estanguet (Par Françoise Ladouès)

Philosophie : L’expert (Par Patrick Rödel)





Chanson :

Groovin’ / The Young Rascals