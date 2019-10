Le sud lyonnais, oublié de la lutte contre la pollution?

Les associations FRACTURE et Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais appellent à une manifestation samedi 12 octobre à 14h, sur le quai Wilson à Lyon. Elles demandent la mise en place d'un vrai plan anti-pollution pour les villes et villages du sud, du sud-est et du sud-ouest de Lyon.

Le sud lyonnais se trouve particulièrement soumis à une pollution de l'air due aux grands axes routiers et à l'activité industrielle. Les associations réclament des transports collectifs, la régulation du trafic routier... et vont porter leur voix auprès de David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon, samedi.