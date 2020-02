Le surendettement est en baisse en Gironde

Le surendettement est en baisse, particulièrement en Gironde. C'est ce que nous apprend le rapport 2019 de la commission surendettement de la banque de France.

En 2019, un peu plus de 3500 dossiers de surendettement ont été déposés en Gironde, ce qui représente une baisse significative de 17%, bien plus que la baisse nationale qui est de 12%. Mais surtout, "c'est une baisse constante depuis 2014", comme l'a expliqué ce lundi en conférence de presse, Denis Lauretou, directeur de la baque de France en Nouvelle Aquitaine.

Quand aux personnes surendettées, en Gironde ce sont majoritairement des femmes, vivant seules, sans personne à charge, âgée entre 35 et 54 ans, au chômage et majoritairement locataire avec une revenu inférieur à 2129 euros, soit le revenu médian en France.

En Nouvelle Aquitaine, les départements de la Creuse et du Lot et Garonne sont les plus touchés par le surendettement. Probablement à cause de deux facteurs : un territoire fortement rural et une part plus importante de personnes à la retraite, donc avec des ressources plus faibles.

La banque de France dispose d'un site pour aider à la gestion de budget : mesquestionsdargent.fr