Le Sydev a inauguré lundi son projet PhARRE

Un projet innovant a été inauguré lundi au Sydev, le Syndicat d’énergie de la Vendée…

Ce projet s’intitule PhARRE, pour Photovoltaïque, autoconsommation, recharge et réseau électrique. L’idée, c’est de produire de l’électricité grâce aux 200m² de panneaux photovoltaïques posés sur le toit du bâtiment, jusque-là rien de bien nouveau. Mais plutôt que d’envoyer les électrons sur le réseau public, ils sont utilisés directement pour la consommation du bâtiment, et le surplus est stocké dans des batteries de véhicules électriques de seconde vie pour un usage ultérieur. Et c’est bien là l’originalité du projet…