Le synode sur l'Amazonie est une chance pour la planète

Le 26 octobre 2016, un texte a conclu le synode sur l'Amazonie. Il propose cinq défis majeurs pour l'Eglise et pour la planète, et nous invite à nous mettre à l'écoute des peuples d'Amazonie qui peuvent nous apprendre à mieux aimer notre planète. Le CCFD Terre Solidaire était l'un des partenaires invités en marge de ce synode, et nous en parlons avec Chantal Bernard, membre du CCFD Terre solidaire de Moselle.