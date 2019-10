Le synode sur l'Amazonie, un laboratoire pour l'Église

SYNODE SUR L'AMAZONIE - Du 6 au 27 octobre 2019, les évêques du monde entier seront réunis pour réfléchir au thème : "Amazonie, de nouveaux chemins pour l'Église et pour un écologie intégrale".

Jusqu’à dimanche prochain, la voix de l’Église d'Amazonie se fait particulièrement entendre à Rome lors d’un synode des évêques qui lui est consacré : "Amazonie : nouveaux chemins pour l'Église et pour une écologie intégrale". Manque de prêtres, pauvreté, crise écologique, les défis sont nombreux pour les habitants de cette région du monde qu’il s’agit avant tout d’écouter.

À ces souffrances nombreuses, l'Église, en vertu de sa mission confiée par le Christ, doit pouvoir apporter un baume. C’est là tout sa responsabilité. Comme l’a affirmé une religieuse péruvienne présente au synode : "[Elle] est appelée à sortir d’elle-même, à être prophétique pour défendre les populations les plus menacées, défendre l’Amazonie et défendre notre planète".

Les désastres écologiques et sociaux traversés par cette région ne sont pas sans impacts sur l’ensemble de notre planète, de même que les solutions qui pourront lui être apportés, pouront avoir des conséquences positives pour chacun d’entre nous. C’est vrai pour l’écologie et la justice sociale mais aussi sur le plan de la vie de l’Église et de la mission. Et si l’Amazonie était un laboratoire inédit d’expérience chrétienne ?