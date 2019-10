Le tablier d'or à l'ehpad des Bleuets un concours de cuisine

Le mercredi 2 Octobre, un concours de cuisine dénommé " le tablier d'or", vivait sa grande première édition à l'établissement des Bleuets à Saint-Marcellin en Forez. Ce concours avait été organisé conjointement par Valérie Morici et Martine Véricel respectivement animatrices aux ehpad ( établissements pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes ) de Mellet Mandard à Saint-Just Saint-Rambert et des Bleuets à Saint Marcellin en Forez. Deux autres centres d'accueil pour personnes âgées étaient associées à ce concours :"L'Accueil de Jour" d'Usson en Forez, et la MRL (Maison de retraite de la Loire ) de Saint-Just-Saint Rambert ...Pour réaliser ce reportage Antoine Caballé était accompagné d'Olivier Jacquinod.