Le tailleur de pierre, les Compagnons du Devoir et la transmission

Pour le grand public, l'incendie récent de Notre-Dame de Paris a remis en lumière le beau métier de tailleur de pierres et le rôle des Compagnons du Devoir dans certaines formations. Mais il ne faut pas oublier que des passionnés ont toujours été là pour faire vivre ce métier et le transmettre. Didier Jouanjus, meilleur ouvrier de France, en fait partie. Il nous raconte ce qu'il fait, sa formation chez les Compagnons et comment il transmet à son tour aux apprentis depuis plus de 20 ans à Savigneux. Suivez donc le guide au pays de la pierre.