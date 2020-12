Le Téléthon garde confiance malgré le confinement

Comme beaucoup d'associations, le téléthon a souffert cette année du confinement, et des règles sanitaires... En Indre et Loire, le coordinateur départemental Jean-Louis Aleberteau garde confiance.



Dans ce journal, on parlera des nouveaux aménagements de la voirie autour du projet immobilier de l'Avant-scène à Vendôme. Trois rues ont été refaites à neuf .



Du côté de la météo, en Touraine Loir et Cher, de la pluie partout demain.. un point à la fin de ce journal.