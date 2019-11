Le Temps du regard et le projet" Vivre ensemble au champ du Botrel" à Acigné.

Le Temps du Regard accueille 90 personnes handicapées en accueil de jour, à Rennes, Pacé, Acigné et dans des logements partagés à Pacé et à Montgermont. Ce sont de tout petits équipements car le 1er but de l’association c’est l'inclusion de ces personnes dans la ville pour qu'elles vivent le plus possible avec et comme tout le monde.

Nous allons plus spécialement parler aujourd’hui sur RCF Alpha du projet d'Acigné baptisé « Vivre ensemble au champ du Botrel » avec la construction de 50 logements dont seuls 16 seront habités et partagés par des Personnes Handicapées.