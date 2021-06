Le théâtre Basse-Passière, un théâtre "à la maison" au cœur du Perche

« Nous avons un vieux corps de ferme, explique-t-elle, et nous avons décidé de faire des travaux dans la grange pour en faire un théâtre. » Son souhait est faire venir dans l'Orne des artistes de haut-niveau aux horizons divers. La programmation débutte les 11 et 12 juin avec une soirée jazz autour de swing276 et Sonia Cat-Béro.