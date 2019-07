Le théâtre des beaux-arts de Bordeaux en difficulté

Il s'inquiète pour l’avenir de son établissement : Loic Rojan, directeur du théâtre des beaux arts à Bordeaux. Son théâtre se trouve au cœur d'une zone devenue inaccessible à cause des travaux et du blocage du tram C après l'incendie du parking des salinières. Des évenements qui mettent à mal la situation financière du lieu. Aujourd'hui, Loic Rojan doit trouver 20 000 euros, auprès des collectivités locales et grâce à une campagne de financement participatif qu'il vient de lancer pour garantir la continuité du lieu. On l'écoute.

La mairie de Bordeaux a assuré le théatre de son intérêt et a convenu de l’aider financièrement. Mais ce soutien ne sera voté qu’en octobre, lors du prochain conseil municipal. La cagnotte pour aider ce théâtre est à retrouver sur le site helloasso.com