Le tour de France de passage dans le Berry

C'est une première dans l'histoire de la Grande Boucle ! Le 2 juillet prochain, le Tour de France s'élancera depuis Vierzon, direction Le Creusot, ville riche de son passé industriel.



Ce sera la plus longue étape des années 2000 ! Une fierté pour la deuxième ville du Cher qui n'a jamais accueilli la course cycliste mondialement connue.



Village de départ, écrans géants, caravane du Tour, exposition ... On fait le point sur l'évènement avec Kim Wendelin, adjoint aux sports de la ville de Vierzon au micro de Jean-Michel Athomas.