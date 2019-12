Le tourisme d'affaire dans la Loire et le nouveau Parc Expo



Près de 30 millions d'euros investis et un accueil réceptif agandi sur le site Fauriel, tandis que se construit un nouveau par Expo : c'est ce dont il va être notamment question avec Laurence BUSSIERE Directrice générale de Saint Etienne Evènement.

Quelles transformations dans les équipes des sites gérés par Saint Etienne Evènement et quelle nouvelle manière de fonctionner ? Quels espoirs de développement pour le tourisme d'affaires dans l'agglomération stéphanoise ?

Quels projets pour le nouveau Parc Expo ? Ce seront quelques uns des questions posées à Laurence BUSSIERE