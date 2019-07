Le train de langeais

Dans le forum d'aujourd'hui, on retrace l'histoire du dernier train de résistants déportés et militaires prisonniers qui a quitté Rennes juste avant la libération.

Bernard Clermont reçoit Jean-Claude Bourgeon, initiateur d'un memorial, et Florence Allard et Jo Anna Shipley, toutes deux touchées de près par cette histoire puisque celle-ci concerne leur famille.