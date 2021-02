Le train de nuit Paris-Nice reprendra du service le 16 avril

Une vidéo, des extraits musicaux qui font référence à ce voyage nocturne, quatre mots: "Les réservations sont ouvertes."

Le train de nuit est officiellement de retour entre Paris et Nice. Jean-Baptiste Djebarri, ministre des transports, a annoncé l'ouverture de la billeterie. Le premier train qui va rallier le sud depuis la capitale va partir le 16 avril. Ce convoi ferroviaire partira de Paris-Austerlitz à 20 h 52 et desservira tous les jours – sauf travaux – Marseille-Blancarde, Toulon, Les Arcs-Draguignan, Saint-Raphaël Valescure, Cannes, Antibes et Nice.

Dans l’autre sens, l’arrivée à Paris est prévue à 6h55 pour un départ de Nice à 19h16 la veille, a indiqué la SNCF dans un communiqué.

Les billets seront proposés à partir de 19 euros en siège incliné, 29 euros en couchette de seconde classe et 39 euros en couchette de première.