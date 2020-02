Le traitement des eaux usées ou l'art de laver l'eau !

Comment traiter les eaux usées ? voilà un sacré problème, difficile à résoudre et qui comporte plusieurs solutions Planète sciences rencontre aujourd'hui Bernard Bonnet , vice-président de St-Etienne Métropole ,Laurent Vial , chef de secteur de la SAUR , et Nicolas Allard , chargé de mission assainissement des eaux , pour parler traitement des eaux usées .

Attention à ne pas rejeter chiffons ou coton-tiges et autres détritus dans les eaux usées , puisque cela gène beaucoup le bon fonctionnement des circuits de pompage et entraine des surcouts qui seront finalement à la charge des usagés