Le tram D inauguré ce samedi

La première fois qu'a été évoquée l'idée d'une quatrième ligne de Tramway à Bordeaux, c'était en 2007. Prévue à l'origine pour relier Bordeaux à Saint-Médard-en-Jalles dès 2016, la ligne D voit finalement le jour avec trois ans de retard. Son inauguration a lieu demain, mais elle n'est que partielle : seules 6 stations seront dans un premier temps desservies.

Il faudra attendre 2024 pour voir la fin des travaux de la ligne D du tram. Il faut dire que sa mise en place a été au coeur de nombreuses batailles juridiques et politiques ces dernières années.

Pourtant déclarée d'intérêt public par la préfecture en 2011, la ligne D a été fortement décriée par certains riverains et commerçants.

En 2014 c'est le tribunal administratif qui a mis le projet en pause en annulant la déclaration d'intérêt public. Les travaux ont repris en 2015 puisque lorsque la cour administrative d'appel a annulé cette décision.

Quatre ans plus tard, la ligne D est mise en circulation progressivement, elle circulera à partir de demain entre les stations Carle Vernet et Mairie du Bouscat. Pour aller jusqu'au terminus à Eysines il faudra attendre fevrier 2020.

Les travaux devraient être définitivement terminés en 2024, la ligne ira alors jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles.