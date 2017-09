Le travail d'assistant familial

​Pilippe Louat est aujourd'hui avec Bertrand Vialatte, directeur de l’UDAF de la Loire, Zohra Chalibi, assistante familiale et Vincent Bufferne assistant familial.

Nous parlerons de l'UDAF (Union Départementale des Associations de la Loire), de La place de l’enfant accueilli dans la famille d’accueil ainsi que de l’enfant et les relations extérieures : famille, enseignants…

Il est prévu une journée au Chalet des alpes, au Bessat, du samedi 07 octobre 2017 de 12h à 17h. Cette sortie est ouverte aux familles. Prévoir un pique-nique pour l’arrivée au chalet à 12h.

L’après-midi des animations seront proposées aux petits et aux grands (balades à dos d’ânes, jeux géants en bois, jeu de piste) puis un café et un goûter sera offert à tous à 16h. Le tarif est

de 2€ par famille (parents et leurs enfants). Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire,contacter Laurianne et Léa au 04 77 43 24 70 / lea.nizes@udaf42.fr