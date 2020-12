Le tri des emballages continue sa bonne progression en BFC

En 2019, chaque habitant de Bourgogne-Franche-Comté a trié en moyenne 88,8 kg d'emballages ménagers et papiers, soit une performance supérieure de 27% à la moyenne nationale. En 2019, le geste de tri des 2,8 millions d'habitants en région BFC a permis de collecter plus de 260 000 tonnes d'emballages ménagers.

Dans la Nièvre, ce sont 86,23 kg d'emballages ménagers et papiers qui ont été triés en moyenne par habitant et par an en 2019.

CIEO est une entreprise fondée par le secteur de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers.