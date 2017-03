Le Val de Loire veut sÃ©duire les Parisiens

Quand le Val de Loire veut faire sa promotion, il ne fait pas les choses à moitié. Ce lundi, une grande campagne de communication démarre à Paris. Dans les gares, le métro où sur les bus, les chateaux de Chambord, Cheverny, Blois, Villandry, Chinon ou encore Beauval vont s'afficher partout. Le but est d'inciter les Franciliens à voir de manière globale, la destination Val de Loire.

Pour cette première, les sites touristiques et les départements de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire ont mis les petits plats dans les grands. Dans les six grandes gares parisiennes, 18 stations de métros ou encore 1 500 bus, les Parisiens pourront découvrir les sites touristiques phares du Val de Loire avec un argument : ils se trouvent seulement à deux heures de la capitale.

Nicolas Perruchot, premier vice-président du conseil départemental de Loir-et-Cher en charge du tourisme :

Au total, la campagne a coûté 500 000 euros, 300 000 euros viennent des sites privés et les 200 000 restants des collectivité.