Le Vatican améliore le statut des prêtres de l'Emmanuel

L'association cléricale de l'Emmanuel reconnue par le Vatican

L'association cléricale de la communauté de l’Emmanuel, qui rassemble les prêtres et les diacres permanents de la communauté voit enfin ses status validés. La Congrégation pour le clergé a reconnu le 15 août dernier les statuts de cette association placée dans le giron de la communauté. Cette décision du Saint-Siège précise ainsi l’identité canonique des clercs membres de l’Emmanuel.

Elle renforce la communion des prêtres et diacres avec leurs frères et sœurs laïcs, pour la nouvelle évangélisation, selon le charisme propre de l’Emmanuel. Un statut qui va aussi permetttre à la Communauté d'incardiner elle-même des prêtres, qui ne seront donc plus systématiquement rattachés à un diocèse.

Une nouvelle étape pour la communauté, qui se situe selon elle, dans la continuité de son histoire. La communauté précise que même si l'incardination des prêtres dans cette nouvelle association cléricale est désormais possible, elle n'optera pour ce mode d'incardination que de manière exceptionnelle, la règle restant l'incardination dans les diocèses.



"L'association donne la possibilité d'une incardination"

Laurent Landete modérateur général de l’Emmanuel revient sur cette reconnaissance du Saint Siège. "C’est d’abord une clarification de ce que nous avions l’habitude de vivre. L’Eglise nous donne la mise en mesure de ce que nous avions l’habitude de vivre. La première étape portait sur cette question de la légitimation du prêtre ou du diacre permanent de l’Emmanuel. Tous ces états sont clarifiés par les statuts. Cette association cléricale donne la possibilité d’une incardination. C’est une option qui pourra être utilisé dans certains cas" explique-t-il au micro de Pauline de Torsiac.

Pour rappel, la communauté de l'Emmanuel compte aujourd’hui 265 prêtres répartis dans 40 pays et 120 diocèses. A noter également que cette décision du Vatican entrera en vigueur le 1er janvier prochain.