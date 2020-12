"Le végétal doit être reconnu comme un produit de première nécessité"

Au printemps 2020, les jardineries et les fleuristes ont dû fermer pendant deux mois à cause du confinement, obligeant les horticulteurs à jeter leurs fleurs faute de débouchés. Pour éviter que ça se reproduise en 2021, la filière réclame que le végétal soit classé parmi les produits de première nécessité. "On a déjà lancé la production pour le printemps prochain, on a engagé des coûts énormes, donc on ne peut pas se retrouver dans une impasse comme cette année"', explique Antoine Pigot, horticulteur à Tiercé et représentant de la filière au sein de la FDSEA.