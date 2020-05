Après L'équipe du festival annule la 19ème édition en raison de la crise sanitaire.

"Dans ce festival où la proximité et le partage sont la règle, l’association refuse d’exposer son fidèle public et les musiciens à des risques de contamination...mais d’ores et déjà prépare le vingtième anniversaire du Festival.

Les musiciens programmés cette année devraient être au rendez-vous de cette future édition, du 3 au 7 août 2021". Renseignements www.leventsurlarbre.fr