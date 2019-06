Le vin bio en Touraine avec le salon Biotyfoule

Dans l'invité de la rédaction de ce vendredi 28 juin on parle vin, on parle même vin bio et salon du vin bio. Il s'appelle le salon Biotyfoule et a lieu à Chinon dimanche 30 juin. Il rassemblera 29 vignerons de Touraine. Julie Joyez, chargée de communication du salon et Nicole Veber du vignoble du domaine de Montoray, appellation Montlouis sur Loire, répondent aux questions de Margaux Dussaud