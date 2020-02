Le vin bio : une croissance française et ligérienne

Nous sommes aussi le 2ème producteur au monde, après l’Italie, devant l’Espagne et les Etats-unis… qu’on retrouve ici en tant que 4ème producteur au monde, on le sais moins. En France, la vigne ce sont 88.000 exploitations qui emploient presque 2 personnes équivalent temps plein - plus qu’une exploitation agricole moyenne -, auxquelles s’ajoutent 300 000 emplois saisonniers dont 8000 chaque automne dans les Pays de la Loire

La transition écologique est extrêmement présente dans le secteur du vin et a minima le retour à un travail équilibré des sols est inéluctable pour tous les grands vins. La transition écologique pour la vigne et le vin se met en place pour trois raisons :

1. parce que le réchauffement climatique engage des changements de pratique, et fait potentiellement de nouveaux territoires viticoles

2. parce que c’est le souhait des viticulteurs de changer de modèle et de sortir des pesticides à haute dose qui ont prévalu dans le vignoble

3. parceque c’est la demande des consommateurs de boire du vin bio

Le Français plébiscite véritablement le vin bio : il en a une idée positive et est prêts à en payer le prix. Les domaines s’adaptent aussi à la demande : la surface des vignobles cultivés en bio a augmenté en 2018 de 20 % ce qui est très important, comme une révolution qui s’y engage… : en Pays de la Loire cela représente déjà plus de 10 % des surfaces, moins que la région Languedoc Roussillon à 34 % mais un peu plus que la moyenne nationale.

Pour les viticulteurs, passer en bio nécessite une grande exigence : c’est d’abord la suppression des tous les produits chimiques de synthèse, d’OGM, donc pas herbicide, de pesticide, d’engrais chimique mais avec l’aide de compost ou d’engrais vert… : C’est ainsi qu’on voit de plus en plus d’arbres sur les parcelles dont les feuilles mortes permettront l’enrichissement de la terre, et aussi des haies pour l’alimenter la biodiversité, augmenter la faune et la flore. Un exemple : Une haie plantée entre un bois et la vigne va ainsi permettre le passage des chauve-souris qui se nourrissent des papillons du ver de la grappe qui peut ravager une vigne. Les traitements sont d’origine naturelle avec des produits au maximum limité comme le soufre, le sulfate de cuivre (contre le mildiou) ou des tisanes de plantes ; et comme toute agriculture biologique cela nécessite plus de travail de désherbage et beaucoup plus d’observations régulières pour le vigneron.

En clair, la transition écologique demande une attention et un travail accru? Résultat : un prix plus élevé (les rendements sont moins important aussi), mais le vin bio offre souvent une valeur gustative supérieure aux vins conventionnels, une maturité plus savoureuse, plus digeste, avec davantage de présence en bouche, plus d’expression florale même pour des rouges... Des qualités qui sont évidemment les meilleurs arguments pour passer au vin bio.