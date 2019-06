Les intervenants seront le père Renaud Laby, qui prépare une thèse en sciences religieuses sur les catholiques et le web, ainsi que Timothée Berthon, créateur de l’application YouPray évoqueront « Le web et ses conséquences sur l’Homme. » ainsi que « Les jeunes catholiques et les médias sociaux. »

La conférence sera diffusée en direct sur youtube.com/DioceseDeRennes35