Le vote des jeunes important pour les Municipales

Une nouvelle complémentaire vient d'être lancée pour les personnes aux revenus modeste. La complémentaire santé solidaire doit proposer une meilleur couverture santé aux assurés.



Les élections municipales approchent à grand pas. On s'interesse aujourd'hui au vote des jeunes. Leur abstention est souvent importante.



Nos enfants ont-ils vraiment conscience de ce qu'il y a dans leur assiette? Aujourd'hui, 300 collégiens du Loir-et-Cher ont participé à la Chaussée St Victor, à la première édition de la journée de l'alimentation



On parlera dans cette édition du quartier de l'aéroport à Bourges. De nombreuses structures sont présentes pour le dynamiser. Et notamment l'association Emmetrop. Grâce à sa programmation elle attire un public varié.