Le weekend de la Transju'trail dans les Montagnes du Jura

La 12ème Transju’trail va débuter le 1er juin 2019, avec deux premières courses à pied, l’une réservée aux enfants de 7 à 13 ans.

Et la deuxième, la Tranju’night, qui débutera à 20h30 au départ de Morez.

Le lendemain, le 2 juin 2019 , pas moins de six parcours sont proposés aux coureurs, notamment la Transju’trail de 72km entre Mouthe et Les Rousses, qui suit le tracé de la célèbre course de ski de fond la Transjurassienne.

Plus de 2500 participants sont attendus pour ces deux jours, à priori favorables du côté du ciel.