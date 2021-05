"Nous préparons le parc à sortir d'un hibernage de plus six mois"



Après plusieurs mois sans public, le Zoo d'Amnéville organise sa réouverture du 19 mai. Avec une jauge limité à 5000 personnes et un protocole sanitaire déjà expérimenté l'année dernière, le parc animalier est prêt a acceuillir des visiteurs.



Des naissances, de nouvelles infracstructures et de nouveaux temps forts seront mis à l'honneur cette saison, nottamment pour les plus petits. Albane Pillaire, nouvelle Présidente du zoo d'Amnéville, présente les nouveautés de cette année.