Le zoo de La Boissière-du-Doré est un parc zoologique français privé fondé en 1984 par Dany et Monique Laurent , sur le territoire de la commune de La Boissière-du-Doré en Loire-Atlantique, à la frontière du département avec celui de Maine-et-Loire. C'est leur fils Sébastien Laurent qui dirige le parc zoologique depuis 2008.



Le zoo de la Boissière-du-Doré présente plus de 70 espèces et près de 600 animaux sur une surface de20 hectares. En 2014, il a reçu 144 964 visiteurs .