Le Zoo saint martin la plaine

Comme chaque mercredi on découvre une richesse qui fait la fierté de notre région. Nous prenons la direction de la loire et les coteaux de la vallée du gier et Saint Martin la Plaine. Le village était autrefois connu dans toute la france pour ses articles de ferronerie et quincallerie. De nos jours la réputation de Saint Martin se fait surtout grace à son parc zoologique qui existe depuis plus de 45 ans. 12 hectares à flanc de colline 1000 animaux une centaine d'espèces vivent en parfaite harmonie avec une colonie impressionnate de primates et surtout des gorilles qui vivent dans une serre de 2000 m2 unique en Europe. La création de tout ça grace à un homme atypique attachant Pierre Thivillon. Reportage à poils et à plumes entre deux confinements avec Philippe LOUAT





le zoo de Saint Martin la Plaine est la première destination touristique du département et attend de pattes ferme les visiteurs dès le 7 janvier les soigneurs et les animaux l'espèrent