L'Ã©conomie dans les programmes des deux candidats Ã  la prÃ©sidentielle

Quelles sont les propositions économiques des deux candidats à la l'élection présidentielle? Analyse des programmes avec Jean-Baptiste Labeur.

Les charges sociales

Les charges et les cotisations sociales sont dénoncées régulièrement par le patronat. Emmanuel Macron propose de transformer le crédit d’impot pour la compétitivité et l’emploi. Il propose de baisser les cotisations employeurs et celles payées par les employées ou les indépendants. De son côté Marine Le Pen veut abaisser les charges des TPE PME en fusionnant l’ensemble des dispositifs. Un allègement conditionné au maintien de l’emploi. Elle souhaite recentrer le CICE sur les PME et les startups.



Aide aux entreprises

Emmanuel Macron comme Marine Le Pen veulent simplifier les démarches administratives pour les entreprises, notamment en matière de financement et de crédit. La candidate du Front National veut libérer l’accès au crédit pour les TPE PME grâce à des taux préférentiels. En matière d’innovation le candidat d'En Marche ! souhaite créer un fond pour l’industrie et l’innovation de 10 milliards d’euros.



Deux visions de l'économie

Les deux candidats ont chacun une vision très différente sur l’économie. Ultra protectionniste Marine Le Pen veut interdire les produits étrangers qui ne respectent pas les normes françaises. Interdiction de cession d’actions de secteurs stratégiques. Emmanuel Macron pense aux banlieues avec des emplois francs dans les quartiers dans 200 quartiers prioritaires.