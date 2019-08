Auteurs,comédiens, éditeurs, journalistes...c'est une quarantaine d'invités que vous pouvez retrouver depuis hier et jusqu'au 24 août, à l'Arbre vagabond, la librairie-restaurant installée entre Le chambon sous lignon, Saint Agrève et Devesset.



C'est en effet la 28ème édition des traditionnelles Lectures sous l'arbre, proposées par l' association Typographie & poésie et la maison d'édition Cheyne éditeur.

Un festival qui met les poètes et la poésie à l'honneur au travers de nombreuses rencontres . Pour Jean-François Manier, le directeur artistique, les mots "rencontre" et "échanges" sont en effet les mots clés du festival des Lectures sous l'arbre.



Des propos recueillis par Anne-Marie Vergnon.

Vous pouvez retrouver le détail du festival des Lectures sous l'arbre sur le site : www.lectures-sous-larbre.com