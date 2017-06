LÃ©gislatives 2017 : les candidats de la 3Ã¨me circonscription de la VendÃ©e

La 3ème circonscription de Vendée (Vendée Littoral) englobe 34 communes du département majoritairement sur la côte dont les Sables d'Olonne. Au total ce sont 12 candidats qui se présentent et nous vous proposons de retrouver leurs interventions sur notre antenne.



La Droite se divise



Florence Pineau (LR) et Noël Faucher (le Vendéen Républicain)

Actuel député depuis 2012, Yannick Moreau, ayant d’autres ambitions et touché par la loi sur le non cumul des mandats, a décidé de ne pas se représenter. Son grand rival sur la circonscription Noël Faucher, le maire de Noirmoutier en l’ile et conseiller départemental, a décidé de se lancer dans l’aventure. Mais non investi par les Républicains, c'est Florence Pineau, actuelle maire d’Olonne sur mer, qui fut auparavant la 1er adjointe de Yannick Moreau, qui reprend le flambeau. Cette femme de 50 ans, mère de deux grands enfants, ancienne aide medico psychologique, a sa propre vision des choses.



Présentée par Thomas Cauchebrais Elections Législatives 2017 en Vendée Florence Pineau (LR) - 3ème circonscription

Présentée par Thomas Cauchebrais Elections Législatives 2017 en Vendée Noel Faucher (le vendéen républicain) - 3ème circonscription

Une Gauche pas plus unie

Florence Pineau, candidate investit par les Républicains, qui sera suppléé par Yannick Moreau. Face à eux, leur adversaire de la droite : le vendéen républicain Noël Faucher. RCF Vendée lui a posé la question de savoir s’il se sentait responsable de la division de la droite sur sa circonscription.Noël Faucher, le vendéen républicain, candidat de droite sera suppléé par Brigitte Tesson, actuelle 1ère adjointe au maire des Sables d’Olonne.



Stéphane Buchou (LREM) et Anthony Pitalier (PS)

Le parti socialiste sera représenté par Anthony Pitalier, actuel conseiller municipal d’opposition au Château d’Olonne. Il se definit comme un "socialiste macron compatible". Il est suppléé par Christiane l'Herondelle.



Présentée par Thomas Cauchebrais Elections Législatives 2017 en Vendée Anthony Pitalier (PS) - 3ème circonscription

Présentée par Thomas Cauchebrais Elections Législatives 2017 en Vendée Stéphane Buchou (LREM) - 3ème circonscription

Emmanuel Macron peut se targuer d’avoir une soutien socialiste sur la 3ème circonscription mais c’est un autre homme qu’il a choisi pour le représenter: Stéphane Buchou, référent vendée du mouvement En Marche, 43 ans, élu depuis 2008 à Notre Dame de Mont.Stéphane Buchou sera suppléé sur la 3ème circonscription par Claire Legrand.

3 souverainistes pour le Littoral



Catherine Bessonnet (DLF), Jean-François Marre (UPR) et Corinne Fillet (FN)

Le Front National est représenté par Corinne Fillet, épouse de Jean Patrick Fillet (actuel secrétaire départemental du parti en Vendée). Mère de 2 enfants, comptable de profession dans de multiples entreprises, elle nous devoile les circonstances de son engagement au FN.



Présentée par Thomas Cauchebrais Elections Législatives 2017 en Vendée Corinne Fillet (FN) - 3ème circonscription

Présentée par Thomas Cauchebrais Elections Législatives 2017 en Vendée Catherine Bessonnet (DLF) - 3ème circonscription

Présentée par Thomas Cauchebrais Elections Législatives 2017 en Vendée Jean-François Marre (UPR) - 3ème circonscription

L'extrême Gauche avec 4 représentants

Corinne Fillet sera suppléée par Sébastien Sydaphasavanh. En face, leur soutien pendant la présidentielle, le parti Debout la France. Il s'agit de Catherine Bessonnet qui est candidate. 59 ans, infirmière en psychiatrie en retraite, mère de 4 enfants. Elle sera suppléée par Bénédicte Brung.Dernier parti que l’on classera dans les partis souverainistes, meme s’il diffère du Front National et de Debout la France sur de nombreux sujets, il les retrouve sur la question de l’Euro, l’Europe et l’Otan. Il s'agit de l’UPR, l’union populaire républicaine, représenté par Jean François Marre.Jean François Marre est suppléé par Thomas Savary.



Laurent Akriche (EELV), Alain Darmey (FI), Jean-François Nicolas (LO) et Caroline Pottier (PCF)

France Insoumise, parti de Jean-Luc Mélenchon est représenté ici par Alain Darmey sur la 3ème circonscription. Il est suppléé par Magali Rault.



Présentée par Thomas Cauchebrais Elections Législatives 2017 en Vendée Alain Darmey (FI) - 3ème circonscription

Présentée par Thomas Cauchebrais Elections Législatives 2017 en Vendée Laurent Akriche (EELV) - 3ème circonscription

Présentée par Thomas Cauchebrais Elections Législatives 2017 en Vendée Caroline Pottier (PCF) - 3ème circonscription

Présentée par Thomas Cauchebrais Elections Législatives 2017 en Vendée Jean-François Nicolas (LO) - 3ème circonscription

Le candidat le plus jeune de la 3ème circonscription

Du coté des ecologiste, EELV sera représenté par Laurent Akriche, consieller municipal d’opposition au Château d’Olonne, commercant en produit bio. Durant sa campagne il sera suppléé par Lucie Rabiller.Le PCF, Parti communiste français, représenté par Caroline Pottier tente aussi sa chance sur la circonscription du Littoral.Son suppléant est Noé Jottreau. Enfin Lutte Ouvrière a pour candidat Jean-François Nicolas accompagné de Philippe Festien comme suppléant.



Corentin Dattin (Allons Enfants)

A 19 ans, Corentin Dattin est le représentant d’un jeune parti, quasi inconnu du grand public, le parti Allons Enfants.



Présentée par Thomas Cauchebrais Elections Législatives 2017 en Vendée Corentin Dattin (Allons Enfants) - 3ème circonscription

Il sera supplé par Morgane Colléaux.