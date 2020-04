Léonard de Vinci .... un esprit universel !

Bien sûr , son œuvre la plus célèbre est le tableau de la Joconde .. mais Léonard de Vinci fut un esprit universel, un créateur , un inventeur tout à fait étonnant qui s'intéressa à de multiples sciences et techniques .Pour le découvrir planète sciences rencontre Chantal Ranchon , une historienne passionnée !

Retenons deux citations marquantes de Léonard de Vinci : "une journée bien remplie donne un bon sommeil , une vie remplie donne une mort tranquille "

et la seconde : " Savoir écouter , c'est posséder, outre le sien , le cerveau des autres "